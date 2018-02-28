Ученые: Дети могут принимать несправедливые решения при нехватке ресурсов

По мнению ученых, понятие справедливости проявляется у ребенка к полутора годам, именно в этот период дети начинают понимать, что хвалят их за что-то хорошее, а ругают за что-то плохое. Формирование групп происходит еще раньше, в возрасте до года. Так малыши более охотно берут погремушки или вкусное угощение от разговаривающих на их родном языке людей. Группа ученых-психологов из Иллинойсского университета США выясняла, начиная с какого периода жизни ребенка выбор между справедливостью поступка и поддержкой родной социальной группы оказывает влияние на принятие морального решения.Психологи проводили исследование поведения детей, возрастом от 1,5 до 2,5 лет, которым показывали различные ситуации при помощи кукол-перчаток в виде обезьянок и жирафов. В ситуациях всегда участвовали трое зверей: обезьянка, раздающая угощение, а двое других - в различных вариациях. Количество печенек все время было разным, и его либо хватало для всех, либо оказывалось недостаточно, чтобы поделить справедливо. Ученые измеряли время, которое малыши уделяли каждому персонажу во время сценок. Такой метод называется парадигмой привыкания, суть его заключается в том, что детскую способность распознавать разницу между несколькими стимулами наблюдают путем сравнения времени, которое они глядят на стимул, соответствующий либо несоответствующий определенному условию. Ребенок более длительное время смотрит на тот стимул, который не соответствует его представлению.Результаты практических исследований детского поведения при помощи игрушечных зверьков и печенья показали, что когда ресурсов хватает, то детвора поддерживает их честное распределение между различными группами. Но когда возникает дефицит, малыши принимают сторону одной из групп, принимая моральное решение вопреки справедливому решению в пользу всех.