Полиция закрыла дело по расследованию странной смерти актрисы Шридеви
Полиция закрыла дело о странной смерти актрисы Шридеви. Звезда индийского кино умерла при загадочных обстоятельствах в Дубае. По информации СМИ, официальное заключение указывает в качестве причины смерти знаменитости случайное утопление.
Уточняется, что труп актрисы передан семье. Тело доставят на родину вечером 27 февраля. Информацию подтвердили работники индийского консульства. По версии следствия, 54-летняя Шридеви потеряла сознание, а затем упала в ванну и утонула.
Инцидент случился в одном из номеров отеля в Дубае, куда актриса прибыла с мужем и младшей дочерью для участия в свадьбе племянника. В СМИ была представлена информация о наличии алкоголя в крови актрисы.
Уточняется, что труп актрисы передан семье. Тело доставят на родину вечером 27 февраля. Информацию подтвердили работники индийского консульства. По версии следствия, 54-летняя Шридеви потеряла сознание, а затем упала в ванну и утонула.
Инцидент случился в одном из номеров отеля в Дубае, куда актриса прибыла с мужем и младшей дочерью для участия в свадьбе племянника. В СМИ была представлена информация о наличии алкоголя в крови актрисы.
Автор: Валерий Антонов