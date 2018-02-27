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Полиция закрыла дело по расследованию странной смерти актрисы Шридеви
Полиция закрыла дело о странной смерти актрисы Шридеви. Звезда индийского кино умерла при загадочных обстоятельствах в Дубае. По информации СМИ, официальное заключение указывает в качестве причины смерти знаменитости случайное утопление.

Полиция закрыла дело по расследованию странной смерти актрисы Шридеви


Уточняется, что труп актрисы передан семье. Тело доставят на родину вечером 27 февраля. Информацию подтвердили работники индийского консульства. По версии следствия, 54-летняя Шридеви потеряла сознание, а затем упала в ванну и утонула.

Инцидент случился в одном из номеров отеля в Дубае, куда актриса прибыла с мужем и младшей дочерью для участия в свадьбе племянника. В СМИ была представлена информация о наличии алкоголя в крови актрисы.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 19:41
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