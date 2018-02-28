Нарушения слуха выступают провокатором проблем с памятью
Нарушения слуха выступают провокатором проблем с памятью у человека. Авторами недавнего исследования выступили итальянские ученые.
Так, согласно результатам нового исследования, пациентам с наличием центральных нарушений слуха с повреждением слуховых центров мозга угрожают умеренные когнитивные нарушения, характеризующиеся проблемами с памятью. Согласно версии авторов исследования, подобная разновидность потери слуха связана с нейродегенерацией организма.
Зачастую, медиками фиксируются подобные проблемы уже в пожилом возрасте у пациентов. Так, в мире каждый третий пенсионер обладает проблемами с работой слухового органа в различной степени (статистика ВОЗ). Речь идет о возрастной категории старше 65 лет и процентном показателе от 15 до 20.
Ученые собираются продолжить исследование в данной области. Пожилым людям рекомендуется систематически тренировать свою память различными умственными нагрузками. Это могут быть кроссворды, чтение книг, заучивание стихов.
Так, согласно результатам нового исследования, пациентам с наличием центральных нарушений слуха с повреждением слуховых центров мозга угрожают умеренные когнитивные нарушения, характеризующиеся проблемами с памятью. Согласно версии авторов исследования, подобная разновидность потери слуха связана с нейродегенерацией организма.
Зачастую, медиками фиксируются подобные проблемы уже в пожилом возрасте у пациентов. Так, в мире каждый третий пенсионер обладает проблемами с работой слухового органа в различной степени (статистика ВОЗ). Речь идет о возрастной категории старше 65 лет и процентном показателе от 15 до 20.
Ученые собираются продолжить исследование в данной области. Пожилым людям рекомендуется систематически тренировать свою память различными умственными нагрузками. Это могут быть кроссворды, чтение книг, заучивание стихов.
Автор: Сёмина Виктория