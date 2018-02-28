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Пушков раскритиковал решение ЕСПЧ по делу осквернившей Вечный огонь девушки
Компенсация в размере 4 тысяч евро - таков вердикт Европейского суда по правам человека в отношении активистки, своими действиями надругавшейся над Вечным огнем в Киеве. Судебное решение обязывает Украину заплатить девушке за срок пребывания в СИЗО после ареста. Алексей Пушков в Twitter раскритиковал ЕСПЧ, назвав действия суда омерзительными.

Пушков раскритиковал решение ЕСПЧ по делу осквернившей Вечный огонь девушки


Девушка получила известность в 2010 году, поджарив на Вечном огне в Киеве яйца, тем самым оскорбив память о погибших во время войны солдатах и офицерах. ЕСПЧ действия подзащитной оправдал, мотивируя свой вердикт тем, что девушка таким образом "самовыражалась". Европейская судебная инстанция предписала Украине выплатить женщине 4 тысячи евро за время нахождения в СИЗО после ареста.

Алексей Пушков в своем Twitter заявил, что таким образом в мире пытаются утвердить псевдоценности, оскорбляя при этом память людей, отдавших свои жизни в борьбе против фашизма. "Аморально и омерзительно", - выразил он свое мнение в Twitter.

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 06:30
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