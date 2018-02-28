Новый концепт-кар Volkswagen получит голографический интерфейс
Новый концепт-кар марки Volkswagen станет использовать голографический интерфейс. Компания распространила видеотизер, в котором показала интерьер электрического авто I.D. Vizzion.
Голографический интерфейс во время презентации в Женеве станет одной из главных особенностей информационно-развлекательной системы. Видео с демонстрацией его работы было размещено в Сети. Модель I.D. Vizzion получила 2 электродвигателя, общая отдача которых составляет 306 л.с., а в емкость блока батарей составляет 111 кВт*ч. Полный заряд концепт-кара позволяет проехать 665 км. При этом максимальная скорость достигает 180 км/ч.
Автомобиль лишен руля и педалей. Предполагается, что он станет полностью автономным, при этом у водителя появится возможность прокладывать маршрут за счет общения с виртуальным помощником. Ассистент способен распознавать жесты и голос.
Ранее Volkswagen подтвердил выпуск кроссовера-кабриолета на базе T-Roc
Голографический интерфейс во время презентации в Женеве станет одной из главных особенностей информационно-развлекательной системы. Видео с демонстрацией его работы было размещено в Сети. Модель I.D. Vizzion получила 2 электродвигателя, общая отдача которых составляет 306 л.с., а в емкость блока батарей составляет 111 кВт*ч. Полный заряд концепт-кара позволяет проехать 665 км. При этом максимальная скорость достигает 180 км/ч.
Автомобиль лишен руля и педалей. Предполагается, что он станет полностью автономным, при этом у водителя появится возможность прокладывать маршрут за счет общения с виртуальным помощником. Ассистент способен распознавать жесты и голос.
Ранее Volkswagen подтвердил выпуск кроссовера-кабриолета на базе T-Roc
Автор: Валерий Антонов