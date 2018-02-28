Полина Гагарина остригла челку и стала похожей на 15-летнюю
Полина Гагарина заинтриговала поклонников своей 15-летней внешностью с остриженной челкой. Так, после увиденного в Instagram нового фото певицы многие подписчики пришли к выводу, что новая стрижка буквально превратила ее в подростка.
Интересно, что ранее звезда никогда не носила челку и выглядела на свой возраст. Теперь поклонники узнают своего кумира с трудом, однако отмечают, что новый образ «явно молодит звезду». Сама Гагарина пока не признается, зачем поменяла свой имидж, а вместо этого обращается к подписчикам с вопросом об их прическах.
Многие фанаты остались довольны сменой образа певицы, отметив, что она прекрасна в любом проявлении. В то же время, некоторые попросили исполнительницу вернуться к прежней стрижке, к которой они уже привыкли.
Интересно, что ранее звезда никогда не носила челку и выглядела на свой возраст. Теперь поклонники узнают своего кумира с трудом, однако отмечают, что новый образ «явно молодит звезду». Сама Гагарина пока не признается, зачем поменяла свой имидж, а вместо этого обращается к подписчикам с вопросом об их прическах.
Многие фанаты остались довольны сменой образа певицы, отметив, что она прекрасна в любом проявлении. В то же время, некоторые попросили исполнительницу вернуться к прежней стрижке, к которой они уже привыкли.
Автор: Сёмина Виктория