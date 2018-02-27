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"Ростех" запатентовал прибор для мгновенного тестирования качества продуктов
Специалисты государственной корпорации "Ростех" разработали и запатентовали уникальную технологию контроля качества продуктов. Благодаря изобретению появилась возможность всего за несколько секунд протестировать продукцию на соответствие требованиям ГОСТа и техническим условиям изготовления.

"Ростех" запатентовал прибор для мгновенного тестирования качества продуктов


Уникальную технологию, основанную на анализе информации о преломлении и цветности и не имеющую аналогов в мире, изобрели сотрудники холдинга "Швабе", который входит в госкорпорацию "Ростех". Используя ее, специалисты смогут оценить качество различных продуктов питания. Технология основана на сравнительном анализе оптических показателей преломления и цветности исследуемой пищевой продукции с эталонными значениями. В случаях небольших отклонений от нормы продукт соответствует ГОСТу и признается качественным, а значительные отклонения указывают на низкое качество изготовления.

До сих пор качество пищевых продуктов проверяли используя дорогостоящий комплекс, в состав которого входят три рефрактометра и колориметр. Новая технология способна заменить данные приборы и ускорить время проверки, а также увеличить количество проверяемых образцов за единицу времени. Одним из основных достоинств изобретения является также тот факт, что использовать запатентованное "Ростехом" устройство сможет даже неподготовленный персонал. По заявлению разработчиков, при использовании новой технологии для определения качества продуктов необходимо всего несколько секунд. Еще одним достоинством является то, что прибор способен работать в различных климатических условиях.

Автор: Артемов Сергей
Вчера, 23:46
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