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В Сети запустили новый опасный «флешмоб Золушки»
В соцсетях становится популярнее флешмоб, в рамках которого пользователи дают обещание получить фигуру, как диснеевской Золушки. Ради тонкой талии пользователи готовы голодать. В особенности это касается девушек из Азии.

В Сети запустили новый опасный «флешмоб Золушки»


В качестве идеала стали рассматривать фигуру героини мультфильма. В целях расчета своего «идеального» веса предлагается вычислить квадрат роста в метрах, а затем умножить полученное значение на 18. По информации Всемирной организации здравоохранения, цифра 18 указывает на дефицит массы. В качестве нормы медики признают показатели 18,5-25, однако пользователей это не останавливает.

В частности, некоторые подростки готовятся похудеть на 22 кг. Другие ужасаются полученным значениям, поскольку не смогут добиться столь сильного похудения. Большая часть пользователей не усмотрела опасности в стремлении настолько сильно сбросить вес. Индекс массы тела вычисляется как частное после деления веса на возведенный в квадрат рост. Показатель используют для ориентировочной оценки состояния организма человека, поскольку он не берет в расчет пол и возраст.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 07:45
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