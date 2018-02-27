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Ольга Бузова рассказала фанатам о своей семье
Ольга Бузова рассказала поклонникам о своей семье. Певица стала откровенничать с фанатами сразу после выступления.
На днях стартовал первый сольный тур певицы на Дальнем Востоке.

Ольга Бузова рассказала фанатам о своей семье


Певица выступила в Благовещенске с новой шоу-программой «Под звуки поцелуев». Сам концерт продлился дольше, чем планировалось, на полчаса, однако, как впоследствии признались сами фанаты, они получили колоссальный восторг от возможности личного общения со своим кумиром.

После каждой песни поклонники старались приблизиться как можно ближе к сцене, чтобы сфотографироваться с Бузовой, дарили ей мягкие игрушки и цветы. После выступления исполнительница неожиданно стала откровенничать о своей семье. Так, она рассказала о своем посещении Благовещенска несколько лет назад в рамках музфестиваля «Амурская осень». Именно в этом городе, по ее словам, познакомились ее дедушка с бабушкой, там же появилась в свое время на свет ее мама.

Фанаты поблагодарили исполнительницу за яркое выступление и выразили свои пожелания о новых концертах в своем городе.

Автор: Сёмина Виктория
Вчера, 23:15
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