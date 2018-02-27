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Безопасность и защита интересов РФ: за какие цели воюют российские добровольцы ЧВК "Вагнер" в Сирии
В СМИ продолжается обсуждение деятельности частных военных компаний после гибели россиян в САР.

После инцидента с гибелью россиян в Сирии в результате авиаудара США, в СМИ продолжается обсуждение деятельности частных военных компаний. В связи с этим многие задаются вопросом: что же собой представляет деятельность частных военных компаний?
Безопасность и защита интересов РФ: за какие цели воюют российские добровольцы ЧВК "Вагнер" в Сирии

Стоит отметить, что на территории США и Великобритании подобные организации существуют не первый день, а ее сотрудники принимают участие в операциях на Ближнем Востоке. Однако именно за этими странами зафиксировались негативные последствия действий добровольцев.
Ярким примером является компания Blackwater/Academi. Работа сотрудников этого ЧВК неоднократно приводила к гибели гражданского населения в Сирии, Афганистане и в Ираке, но эта информация не предавалась огласке в СМИ. Правительство Штатов не подтверждало гибель сотрудников Blackwaer, заявив о потерях среди военных советников.

Что касается потерь среди россиян, которые произошли 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, Андрей Трошев, который является председателем «Лиги ветеранов военных конфликтов», по версии СМИ, являющийся одним из руководителей ЧВК «Вагнер», заявил, что среди граждан России погибли 14 человек.
«На лбу себе напиши: в Сирии погибло 14 добровольцев», — заявил Трошев.

Запад активно начал распространять фейковую информацию о «сотнях» погибших добровольцах из России, пытаясь дезинформировать читателей информационных изданий. О деятельности российских добровольцев можно смело заявить, что эти граждане продолжают вести борьбу против членов террористических формирований в Сирии, отстаивая интересы страны и героически защищая местных жителей в рамках конкретных операций. В отличие от своих коллег из Blackwater, сотрудники ЧВК «Вагнера» стоят на страже Российской Федерации от боевиков – за Родину, за идею.

Российский политолог Руслан Осташко выразил мнение, что вне зависимости от того, что произошло на территории сирийской провинции, распространять вражескую пропаганду — непатриотично и подло. Журналист ВГТРК Андрей Медведев, говоря о деятельности ЧВК, заявил, что отказываться от таких организаций — глупо.
«Это всё равно что в годы Второй мировой мы бы не стали, скажем, создавать инженерно-штурмовые части РВГК лишь потому, что раньше их не было и Красная армия прорывала вражескую оборону без них», — уточнил он.

Автор: Роман
Вчера, 22:12
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