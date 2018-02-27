Безопасность и защита интересов РФ: за какие цели воюют российские добровольцы ЧВК "Вагнер" в Сирии

«На лбу себе напиши: в Сирии погибло 14 добровольцев», — заявил Трошев.



«Это всё равно что в годы Второй мировой мы бы не стали, скажем, создавать инженерно-штурмовые части РВГК лишь потому, что раньше их не было и Красная армия прорывала вражескую оборону без них», — уточнил он.

После инцидента с гибелью россиян в Сирии в результате авиаудара США, в СМИ продолжается обсуждение деятельности частных военных компаний. В связи с этим многие задаются вопросом: что же собой представляет деятельность частных военных компаний?Стоит отметить, что на территории США и Великобритании подобные организации существуют не первый день, а ее сотрудники принимают участие в операциях на Ближнем Востоке. Однако именно за этими странами зафиксировались негативные последствия действий добровольцев.Ярким примером является компания Blackwater/Academi. Работа сотрудников этого ЧВК неоднократно приводила к гибели гражданского населения в Сирии, Афганистане и в Ираке, но эта информация не предавалась огласке в СМИ. Правительство Штатов не подтверждало гибель сотрудников Blackwaer, заявив о потерях среди военных советников.Что касается потерь среди россиян, которые произошли 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, Андрей Трошев, который является председателем «Лиги ветеранов военных конфликтов», по версии СМИ, являющийся одним из руководителей ЧВК «Вагнер», заявил, что среди граждан России погибли 14 человек.Запад активно начал распространять фейковую информацию о «сотнях» погибших добровольцах из России, пытаясь дезинформировать читателей информационных изданий. О деятельности российских добровольцев можно смело заявить, что эти граждане продолжают вести борьбу против членов террористических формирований в Сирии, отстаивая интересы страны и героически защищая местных жителей в рамках конкретных операций. В отличие от своих коллег из Blackwater, сотрудники ЧВК «Вагнера» стоят на страже Российской Федерации от боевиков – за Родину, за идею.Российский политолог Руслан Осташко выразил мнение, что вне зависимости от того, что произошло на территории сирийской провинции, распространять вражескую пропаганду — непатриотично и подло. Журналист ВГТРК Андрей Медведев, говоря о деятельности ЧВК, заявил, что отказываться от таких организаций — глупо.