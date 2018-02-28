“Мос/Еда!” приготовила для москвичей один миллион килограмм фермерских сыров и другую молочную продукцию
Жители столицы 17 и 18 марта смогут побывать на гастрономическом фестивале “Мос/Еда!”, который приготовил для них много приятных сюрпризов. Сюда доставят один миллион килограмм фермерских сыров и другую молочную продукцию, которая потом заполнит прилавки московских ярмарок в новом сезоне, сообщает издание «Вести Подмосковья».
На 1500 открытых площадках можно будет приобрести ряженку, молоко и фермерское масло, а также есть выбор творога и кефира. На праздник приедут сыровары из десятка отечественных регионов, которые покажут посетителям 110 разновидностей своей продукции. Классика представлена моцареллой и бураттой, после которых можно выбрать сорта “Адыгейский” и “Тильзитер”. Гурманы оценят авторские сыры с необычным вкусом.
Сыровары в своих прогнозах отметили, что москвичи любят полутвердые сыры. Прибыль от их продаж составляет 70%, а молочная продукция имеет 20%. Участник мероприятия Олег Сирота добавил сюда долю от остальных сыров - 25%. К данной категории относится камамбер и сыр с голубой плесенью, после которых идут моцарелла и буратта. Любимый многими потребителями адыгейский сыр готовится на юге страны по технологиям, имеющим многовековую историю, а прибыль от него составила 10%.
На “Мос/Еде!” саратовские фермеры покажут твердые сыры с пряностями в виде тмина и пажитника. Также интересно оригинально происхождение сыра “Тильзитер”, который изготавливает предприятие города Советска в Калининградской области. Город раньше назывался Тильзит и был увековечен в сорте продукта.
Затем посетители увидят продукцию Московской и Ленинградской области, попробуют изюминки владимирских сыроваров, а дальше их ждут крымские аналоги. После этого можно оценить продукты из Краснодарского края, Сибири и Урала. Праздник деликатесов продолжит рыба и морепродукты, после которых есть большой выбор мясных аналогов, сладостей и овощей с фруктами. Всего на фестиваль будет привезено 4,5 миллиона килограмм товаров.
На 1500 открытых площадках можно будет приобрести ряженку, молоко и фермерское масло, а также есть выбор творога и кефира. На праздник приедут сыровары из десятка отечественных регионов, которые покажут посетителям 110 разновидностей своей продукции. Классика представлена моцареллой и бураттой, после которых можно выбрать сорта “Адыгейский” и “Тильзитер”. Гурманы оценят авторские сыры с необычным вкусом.
Сыровары в своих прогнозах отметили, что москвичи любят полутвердые сыры. Прибыль от их продаж составляет 70%, а молочная продукция имеет 20%. Участник мероприятия Олег Сирота добавил сюда долю от остальных сыров - 25%. К данной категории относится камамбер и сыр с голубой плесенью, после которых идут моцарелла и буратта. Любимый многими потребителями адыгейский сыр готовится на юге страны по технологиям, имеющим многовековую историю, а прибыль от него составила 10%.
На “Мос/Еде!” саратовские фермеры покажут твердые сыры с пряностями в виде тмина и пажитника. Также интересно оригинально происхождение сыра “Тильзитер”, который изготавливает предприятие города Советска в Калининградской области. Город раньше назывался Тильзит и был увековечен в сорте продукта.
Затем посетители увидят продукцию Московской и Ленинградской области, попробуют изюминки владимирских сыроваров, а дальше их ждут крымские аналоги. После этого можно оценить продукты из Краснодарского края, Сибири и Урала. Праздник деликатесов продолжит рыба и морепродукты, после которых есть большой выбор мясных аналогов, сладостей и овощей с фруктами. Всего на фестиваль будет привезено 4,5 миллиона килограмм товаров.
Автор: Роман