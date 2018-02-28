Ученые впервые извлекли никотин из зубного камня древних людей
Ученые из Вашингтонского университета впервые извлекли никотин из зубного камня древних людей. Открытие позволит больше узнать о применении предками современного человека опьяняющих растений.
«Способность идентифицировать никотин и другие лекарственные средства на растительной основе в зубном налете поможет ответить на старые вопросы о потреблении интоксикантов древними людьми. К примеру, мы можем узнать, кто из членов общества использовал табак», - рассказала Шеннон Тузингхэм, доцент-адъюнкт-профессор WSU по антропологии.
Обычно ученые отслеживали распространение сигарет в США по анализу волос, фекалий, обугленных табачных семян, но они редко встречаются в археологических записях. С зубным камнем все проще, он прилипает к эмали, минерализуется и сохраняет все вещества, побывавшие во рту.
Исследователи изучили зубы 8 особей, погребенных от 6000 до 300 лет назад. Для анализа использовали жидкостную хроматографию-масс-спектрометрию, позволяющую выявить никотин и другие лекарственные препараты на основе растений, такие как кофеин и атропин. Положительный результат на табак показали два образца, один из которых принадлежал старой женщине.
Ранее сообщалось о гене, провоцирующем рост зубного камня.
«Способность идентифицировать никотин и другие лекарственные средства на растительной основе в зубном налете поможет ответить на старые вопросы о потреблении интоксикантов древними людьми. К примеру, мы можем узнать, кто из членов общества использовал табак», - рассказала Шеннон Тузингхэм, доцент-адъюнкт-профессор WSU по антропологии.
Обычно ученые отслеживали распространение сигарет в США по анализу волос, фекалий, обугленных табачных семян, но они редко встречаются в археологических записях. С зубным камнем все проще, он прилипает к эмали, минерализуется и сохраняет все вещества, побывавшие во рту.
Исследователи изучили зубы 8 особей, погребенных от 6000 до 300 лет назад. Для анализа использовали жидкостную хроматографию-масс-спектрометрию, позволяющую выявить никотин и другие лекарственные препараты на основе растений, такие как кофеин и атропин. Положительный результат на табак показали два образца, один из которых принадлежал старой женщине.
Ранее сообщалось о гене, провоцирующем рост зубного камня.
Автор: Джанабилова Татьяна П