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Эксперты назвали ТОП-7 автомобилей с мощнейшей проходимостью
Эксперты составили ТОП-7 автомобилей с самой мощной проходимостью. Его возглавил Jeep Grand Cherokee.

Эксперты назвали ТОП-7 автомобилей с мощнейшей проходимостью


Специалисты отмечают, что победитель рейтинга оснащен уникальной платформой, разработанной совместно со специалистами Mercedes-Benz. Кроме того, кроссовер имеет необычайно высокую подвеску Quadra Lift, мощный двигатель и набор аксессуаров, которые пригодятся при езде по пересеченной местности. Также эксперты указывают на адекватную стоимость автомобиля при его характеристиках.

Второе место списка занял Nissan Frontier PRO-4X, который является единственным среднеразмерным пикапом в линейке японской марки. Высокой проходимости удается добиться за счет заднего дифференциала и автоматической трансмиссии.

«Бронза» рейтинга досталась Land Rover LR4. Автомобиль пользуется высоким спросом у любителей моделей сегмента SUV. В последних моделях разработчики установили полностью независимую подвеску. У внедорожника одна из лучших на рынке антипробуксовочных систем за всю историю индустрии.

Toyota FJ Cruiser благодаря высокому клиренсу, короткой колесной базе, углов подъема и спуска занял четвертое место. Единственным минусом модели является плохая обзорность. В числе плюсов аналитики называют большое количество аксессуаров в салоне, которые облегчат жизнь путешественнику.

Замыкает ТОП-5 Nissan Xterra PRO-4X. Его считают одним из последних представителей класса внедорожников из 90-х. Некоторое время автомобиль был незаметен среди других лидеров рынка, но благодаря своим характеристикам, модель завоевала популярность у покупателей.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 08:43
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