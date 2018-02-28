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Ученые доказали способность земных бактерий выживать на спутнике Сатурна
Бактерии археи могут выжить на спутнике Сатурна при давлении до 50 бар, это превышает показатели у поверхности Земли. Данные микроорганизмы способны адаптироваться к условиям Энцелада, это доказано сравнительным моделированием среды луны планеты.

Ученые доказали способность земных бактерий выживать на спутнике Сатурна

Исследователи Венского научного института из Австрии полагают, что один из спутников Сатурна имеет идеальную среду, пригодную для адаптирования к ней одноклеточных организмов. Археи, обнаруженные ранее в одних из самых экстремальных условий на Земле, способны существовать при высоких температурах. Данные микроорганизмы живут на Голубой планете вблизи гидротермальных источников, они превращают углекислый газ в газообразный водород и метан.

По мнению Саймона Риттманна, автора исследования, источником энергии для данных микробов могут служить диоксид углерода и водород. Последний может вырабатываться при химических реакциях в ядре спутника Сатурна, способствуя созданию идеальных условий для обитания.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 09:22
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