Ученые доказали способность земных бактерий выживать на спутнике Сатурна
Бактерии археи могут выжить на спутнике Сатурна при давлении до 50 бар, это превышает показатели у поверхности Земли. Данные микроорганизмы способны адаптироваться к условиям Энцелада, это доказано сравнительным моделированием среды луны планеты.
Исследователи Венского научного института из Австрии полагают, что один из спутников Сатурна имеет идеальную среду, пригодную для адаптирования к ней одноклеточных организмов. Археи, обнаруженные ранее в одних из самых экстремальных условий на Земле, способны существовать при высоких температурах. Данные микроорганизмы живут на Голубой планете вблизи гидротермальных источников, они превращают углекислый газ в газообразный водород и метан.
По мнению Саймона Риттманна, автора исследования, источником энергии для данных микробов могут служить диоксид углерода и водород. Последний может вырабатываться при химических реакциях в ядре спутника Сатурна, способствуя созданию идеальных условий для обитания.
Исследователи Венского научного института из Австрии полагают, что один из спутников Сатурна имеет идеальную среду, пригодную для адаптирования к ней одноклеточных организмов. Археи, обнаруженные ранее в одних из самых экстремальных условий на Земле, способны существовать при высоких температурах. Данные микроорганизмы живут на Голубой планете вблизи гидротермальных источников, они превращают углекислый газ в газообразный водород и метан.
По мнению Саймона Риттманна, автора исследования, источником энергии для данных микробов могут служить диоксид углерода и водород. Последний может вырабатываться при химических реакциях в ядре спутника Сатурна, способствуя созданию идеальных условий для обитания.
Автор: Семен Зайцев