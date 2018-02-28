Ученые: Имбирь и чили помогают сбросить лишний вес
Американские ученые из Колумбийского университета Нью-Йорка доказали, что имбирь и чили помогают сбросить лишний вес. Эффект достигается благодаря активным веществам имперингол и капсаицин.
Острая и пряная пища помогают худеть. Люди, потреблявшие свои основные блюда с чили, уменьшали тягу к соленой, жирной и сладкой пище. Пряные напитки также используются для снижения веса.
Ученые рассказали, что чили и имбирь содержат активные ингредиенты «агитаторы», вызывающие раздражение, чувство приливов тепла, повышенное потоотделение. Чтобы восстановиться, организм включает ускоренный метаболизм, сжигая лишние жиры.
Имбирь помогает не только в борьбе с ожирением, но и полезен для здоровья. Его клубни могут уменьшить менструальную боль, улучшить работу желудка, снять симптомы химиотерапии, прекратить диарею, устранить очаг воспаления.
Ранее исследователи доказали, что худеть помогает страх.
Острая и пряная пища помогают худеть. Люди, потреблявшие свои основные блюда с чили, уменьшали тягу к соленой, жирной и сладкой пище. Пряные напитки также используются для снижения веса.
Ученые рассказали, что чили и имбирь содержат активные ингредиенты «агитаторы», вызывающие раздражение, чувство приливов тепла, повышенное потоотделение. Чтобы восстановиться, организм включает ускоренный метаболизм, сжигая лишние жиры.
Имбирь помогает не только в борьбе с ожирением, но и полезен для здоровья. Его клубни могут уменьшить менструальную боль, улучшить работу желудка, снять симптомы химиотерапии, прекратить диарею, устранить очаг воспаления.
Ранее исследователи доказали, что худеть помогает страх.
Автор: Джанабилова Татьяна П