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Ученые: Имбирь и чили помогают сбросить лишний вес
Американские ученые из Колумбийского университета Нью-Йорка доказали, что имбирь и чили помогают сбросить лишний вес. Эффект достигается благодаря активным веществам имперингол и капсаицин.

Ученые: Имбирь и чили помогают сбросить лишний вес


Острая и пряная пища помогают худеть. Люди, потреблявшие свои основные блюда с чили, уменьшали тягу к соленой, жирной и сладкой пище. Пряные напитки также используются для снижения веса.

Ученые рассказали, что чили и имбирь содержат активные ингредиенты «агитаторы», вызывающие раздражение, чувство приливов тепла, повышенное потоотделение. Чтобы восстановиться, организм включает ускоренный метаболизм, сжигая лишние жиры.

Имбирь помогает не только в борьбе с ожирением, но и полезен для здоровья. Его клубни могут уменьшить менструальную боль, улучшить работу желудка, снять симптомы химиотерапии, прекратить диарею, устранить очаг воспаления.

Ранее исследователи доказали, что худеть помогает страх.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 08:35
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