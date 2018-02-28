Актрисе Татьяне Васильевой исполняется 71 год
Сегодня Татьяне Васильевой исполняется 71 год. Она родилась в Ленинграде и с детства мечтала о карьере актрисы. Несмотря на то, что её родители высказывались против, будущая знаменитость все равно посещала занятия в театральной студии.
После окончания школы Татьяна Васильева поступила в МХАТ на курс Маркова. Окончила она обучение в 1969 году, затем стала работать театре Сатиры. Спустя 2 года получила первую роль к кино, это была картина «Всмотритесь в лицо». Появление на экранах не принесло ей большого успеха и Васильева продолжила поиски работы в этой сфере.
В 1970-е годы основной деятельностью стало участие в съемках телекомедии «Здравствуйте, я ваша тетя!», в которой актрисе досталась роль Энни. Самой первой удачной ролью первой удачной ролью оказалась Дуэнья. Фильм с одноименным названием был выпущен в 1979 году. Это помогло Татьяне Васильевой закрепиться в кинематографе, а после съемок фильма «Самая обаятельная и привлекательная» пришла настоящая популярность.
После окончания школы Татьяна Васильева поступила в МХАТ на курс Маркова. Окончила она обучение в 1969 году, затем стала работать театре Сатиры. Спустя 2 года получила первую роль к кино, это была картина «Всмотритесь в лицо». Появление на экранах не принесло ей большого успеха и Васильева продолжила поиски работы в этой сфере.
В 1970-е годы основной деятельностью стало участие в съемках телекомедии «Здравствуйте, я ваша тетя!», в которой актрисе досталась роль Энни. Самой первой удачной ролью первой удачной ролью оказалась Дуэнья. Фильм с одноименным названием был выпущен в 1979 году. Это помогло Татьяне Васильевой закрепиться в кинематографе, а после съемок фильма «Самая обаятельная и привлекательная» пришла настоящая популярность.
Автор: Валерий Антонов