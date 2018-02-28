Нонна Гришаева попала в больницу с серьезным заболеванием
Популярная актриса Нонна Гришаева недавно была госпитализирована в больницу одной из московских клиник с серьезным заболеванием. Звезда театра и кино рассказала поклонникам, что заболела острым бронхитом.
На странице Instagram-аккаунта актриса опубликовала фотографию с больничной палаты, где она лежит на койке под капельницей, чем заставила переживать своих фанатов. Она принесла всем свои извинения за то, что не сможет сыграть в ближайших спектаклях. Артистка рассказала о большом желании выйти на сцену и порадовать поклонников, но у нее сильно охрип голос и наблюдается большая слабость, причем врачи категорически запретили вставать с кровати минимум неделю.
Фанаты написали в комментариях множество слов поддержки, желая ей скорейшего выздоровления и возвращения на большую сцену.
Судя по расписанию московских театров, следующий спектакль “На высоких каблуках” должен состояться 4 марта, но еще неизвестно сыграет ли в нем Гришаева, но участие в сегодняшней постановке “Варшавской мелодии” она точно принимать не будет.
На странице Instagram-аккаунта актриса опубликовала фотографию с больничной палаты, где она лежит на койке под капельницей, чем заставила переживать своих фанатов. Она принесла всем свои извинения за то, что не сможет сыграть в ближайших спектаклях. Артистка рассказала о большом желании выйти на сцену и порадовать поклонников, но у нее сильно охрип голос и наблюдается большая слабость, причем врачи категорически запретили вставать с кровати минимум неделю.
Фанаты написали в комментариях множество слов поддержки, желая ей скорейшего выздоровления и возвращения на большую сцену.
Судя по расписанию московских театров, следующий спектакль “На высоких каблуках” должен состояться 4 марта, но еще неизвестно сыграет ли в нем Гришаева, но участие в сегодняшней постановке “Варшавской мелодии” она точно принимать не будет.
Автор: Тригуб Сергей