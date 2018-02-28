Ученые: Волосы могут быть предвестником сердечного приступа
Организм человека устроен таким образом, что о каких-либо заболеваниях люди узнают по мере их фактического проявления, однако к этому времени недуг уже прогрессирует. Это же касается и сердечного приступа. Ученые считают, что его первые сигналы подаются через волосы.
Существуют случаи, когда они начинают выпадать, а это свидетельствует о повышенном уровне кортизола. Соответствующий признак говорит о росте вероятности наступлении инсульта. Если человек обнаружил непривычно густые пучки на расческе, то ему также стоит насторожиться. По словам ученых, увеличение кортизола формирует в организме благоприятную среду для наступления сердечного приступа.
Исследователи рекомендуют не заниматься самолечением и сразу же обратиться к профильному специалисту. Это необходимо сделать, когда имеются следующие симптомы: повышенное потоотделение, боли в груди, учащенные рвотные позывы, затрудненное дыхание.
Существуют случаи, когда они начинают выпадать, а это свидетельствует о повышенном уровне кортизола. Соответствующий признак говорит о росте вероятности наступлении инсульта. Если человек обнаружил непривычно густые пучки на расческе, то ему также стоит насторожиться. По словам ученых, увеличение кортизола формирует в организме благоприятную среду для наступления сердечного приступа.
Исследователи рекомендуют не заниматься самолечением и сразу же обратиться к профильному специалисту. Это необходимо сделать, когда имеются следующие симптомы: повышенное потоотделение, боли в груди, учащенные рвотные позывы, затрудненное дыхание.
Автор: Валерия Орлова