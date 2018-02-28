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Модель plus-size Эшли Грэм показала зажигательный тверк
Американская модель plus-size Эшли Грэм показала фанатам зажигательный тверк. Соответствующий пост, снятый в рамках рекламной кампании, появился в микроблоге Instagram.

Модель plus-size Эшли Грэм показала зажигательный тверк


Известный спортивный журнал Sport Illustrated сменил стратегию и отдал обложку нового номера модели с пышными формами. Грэм во время фотосессии несколько раз меняла откровенные купальнике. В конце рабочего процесса звезда станцевала тверк. Исполнение оказалось настолько задорным, что к танцу подключилась все съемочная группа.

Пользователи остались недовольны политикой Sport Illustrated. Многие посчитали некорректным публиковать на обложке журнала модель с целлюлитом м лишним весом, поскольку читатели издания ориентированы на здоровый образ жизни.

Ранее Грэм показала интимные фото.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:52
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