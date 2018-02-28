Сестра Ким Кардашьян после родов хочет съесть свою плаценту
Беременная сестра Ким Кардашьян намерена съесть плаценту после родов. Об этом намерении участницы реалити-шоу сообщают зарубежные источники.
Беременная Хлои Кардашьян сообщила о таком решении во время воскресного выпуска семейного телешоу. В то же время подчеркивается, что Ким Кардашьян якобы съедала свою плаценту, которая для этой цели была переработана в таблетки. Это якобы случилось после рождения её старших детей.
Ранее Ким Кардашьян поздравила друга-фотографа голым селфи.
Беременная Хлои Кардашьян сообщила о таком решении во время воскресного выпуска семейного телешоу. В то же время подчеркивается, что Ким Кардашьян якобы съедала свою плаценту, которая для этой цели была переработана в таблетки. Это якобы случилось после рождения её старших детей.
Ранее Ким Кардашьян поздравила друга-фотографа голым селфи.
Автор: Валерий Антонов