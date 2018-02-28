Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.66 USD 55.67
Курс валют на 28.02.2018
exclusive / Авто / Выбор редакции

В России в электронные ПТС могут включить личные данные автовладельцев
РСА И ЭПТС предложили правительству принять поправки в законодательство, которые бы предполагали обязательное внесение персональных данных владельцев авто в электронную систему паспортов транспортных средств. По мнению специалистов, такая мера необходима, чтобы в будущем избежать проблем с определением того или иного автомобилиста при перепродаже машины.

В России в электронные ПТС могут включить личные данные автовладельцев


Закон о персональных данных действует с 2006 года, но его нормы предполагают, что гражданам не нужно указывать информацию о себе в цифровом ПТС. На сегодняшний день эти требования выполняются в полной мере. Право собственности конкретного лица на транспортное средство удостоверяет «бумажный» вариант ПТС, изготавливаемый Госзнаком. Но после внедрения ЭПТС подтверждающим документом должен стать договор купли-продажи.

Чаще всего этот документ заключается в стандартной письменной форме, а все бумаги оформляются в автомобильных салонах. По словам специалистов, в данном договоре нет водяных знаков, поэтому он не обладает основным элементом защиты.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 10:10
Читайте также
Дети родителей, которые не платят алименты,
Петр Порошенко рассказал об отдыхе на Мальдивах
Ксения Собчак облила Владимира Жириновского водой
Водитель Uber создал плейлисты для разных
AliExpress отправил туляку посылку на адрес
Сергей Лавров предупредил об угрозе
Эксперты выяснили, сколько свободных денег
В Башкортостане похолодает до -30°C
Владимир Путин назвал серьезную угрозу для России
СМИ рассказали о бизнесе Петра Порошенко в России
Конституционный суд Украины признал, что закон о
К празднику 8 марта Ольга Бузова подарит одной из
Добавление комментария
Последние новости
28.02, 19:44 «Шикарная женщина!»: 45-летняя Алена Бабенко восхитила
28.02, 19:41 Citroen намерена переименовать компактвэн C4 Picasso
28.02, 19:36 ВКонтакте запустила групповые денежные переводы
28.02, 19:27 В ЯНАО продавщице зоомагазина грозит до 15 лет тюрьмы за
28.02, 19:22 Взрыв в Таганроге мог произойти из-за неустановленного
28.02, 19:19 Honda посадит за руль Civic Type R пилота Дженсона
28.02, 19:12 Volvo Cars запустила фонд Tech Fund для инвестиций в
28.02, 19:06 Дети родителей, которые не платят алименты, смогут
28.02, 18:59 В Таганроге произошел взрыв в квартире многоэтажного дома
28.02, 18:47 Пентагон активно готовится к войне в космосе
28.02, 18:40 Приговоренный к смертной казни американец может избежать
28.02, 18:30 В Новосибирске экс-сотрудник полиции расстрелял соседа
28.02, 18:24 В Новокузнецке забинтованный парень устроил в баре
28.02, 18:17 Дом начал разрушаться в Ленинском районе Челябинска
28.02, 18:08 Ребёнок из России погиб при сходе лавины на горнолыжной
28.02, 18:01 В Рыбинске Mercedes протаранил два авто и въехал в
28.02, 17:54 В Санкт-Петербурге расстреляли автомобиль бизнесмена
28.02, 17:47 Петр Порошенко рассказал об отдыхе на Мальдивах
28.02, 17:40 Бузова признана главным хайпожором среди блогеров России
28.02, 17:39 Олег Газманов показал свой способ расслабиться после бани