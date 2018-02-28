В России в электронные ПТС могут включить личные данные автовладельцев
РСА И ЭПТС предложили правительству принять поправки в законодательство, которые бы предполагали обязательное внесение персональных данных владельцев авто в электронную систему паспортов транспортных средств. По мнению специалистов, такая мера необходима, чтобы в будущем избежать проблем с определением того или иного автомобилиста при перепродаже машины.
Закон о персональных данных действует с 2006 года, но его нормы предполагают, что гражданам не нужно указывать информацию о себе в цифровом ПТС. На сегодняшний день эти требования выполняются в полной мере. Право собственности конкретного лица на транспортное средство удостоверяет «бумажный» вариант ПТС, изготавливаемый Госзнаком. Но после внедрения ЭПТС подтверждающим документом должен стать договор купли-продажи.
Чаще всего этот документ заключается в стандартной письменной форме, а все бумаги оформляются в автомобильных салонах. По словам специалистов, в данном договоре нет водяных знаков, поэтому он не обладает основным элементом защиты.
Закон о персональных данных действует с 2006 года, но его нормы предполагают, что гражданам не нужно указывать информацию о себе в цифровом ПТС. На сегодняшний день эти требования выполняются в полной мере. Право собственности конкретного лица на транспортное средство удостоверяет «бумажный» вариант ПТС, изготавливаемый Госзнаком. Но после внедрения ЭПТС подтверждающим документом должен стать договор купли-продажи.
Чаще всего этот документ заключается в стандартной письменной форме, а все бумаги оформляются в автомобильных салонах. По словам специалистов, в данном договоре нет водяных знаков, поэтому он не обладает основным элементом защиты.
Автор: Валерия Орлова