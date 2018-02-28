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У Дмитрия Шепелева могут отнять купленный на деньги Жанны Фриске загородный дом
Дмитрия Шепелева могут лишить права владения домом, приобретенным ранее на средства Жанна Фриске, после тайм-аута адвокаты вновь намерены перейти к решительным действиям. Об этом они проинформировали массмедиа.

У Дмитрия Шепелева могут отнять купленный на деньги Жанны Фриске загородный дом

Шепелев в настоящее время воспитывает 4-летнего сына, его бабушка и дедушка заявляют, что Платон может постепенно забыть их. Телеведущий, как и ранее, не даёт им возможности видеться со своим внуком. Противостояние близких родственников Жанны Фриске и её гражданского мужа может вновь возобновиться. После ссоры, произошедшей с родителями ушедшей из жизни певицы, ведущий отказывается предоставить родным возможность видеть малыша.

Родители Фриске заявили, что им достаточно хорошо известно о «голубой мечте» Шепелева - поселиться вместе с Платоном в приобретенном при жизни его гражданской женой загородном доме. Родственники собираются вмешаться, они полагают, что права ребёнка грубо нарушаются, мальчик искусственно лишён возможности их видеть. Особо отмечено, что дом был куплен на деньги, снятые ранее с банковского счёта артистки.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 10:19
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