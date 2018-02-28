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Первые гаджеты на базе Snapdragon 700 выйдут в начале 2019 года
Эксперты отмечают, что в рамках выставки MWC 2018 в Барселоне компания Snapdragon не будет представлять новых процессоров. Вместо этого они презентуют новую платформу Snapdragon 700, первые гаджеты на базе которой выйдут уже в начале 2019 года.

Первые гаджеты на базе Snapdragon 700 выйдут в начале 2019 года


Данная платформа будет ориентироваться на средний сегмент рынка мобильных устройств. Главной особенностью платформы станет усовершенствованный искусственный интеллект AI Engine, который можно сравнить с аналогом, установленным в процессорах восьмой серии. Благодаря использованию ИИ, пользователь получит расширенный функционал гаджета. В основе решения различных задач лежит принцип машинного обучения.

Технические характеристики нового микрочипа не разглашаются. На данный момент известно, что он будет построен на базе кастомизированного ядра Kryo CPU. В качестве графического ядра будет использоваться Adrenо, а обрабатывать данные с сенсоров камер - Spectra ISP. По некоторым данным, процессоры оснастят модемом X24 Gigabit LTE (7 нм и передача данных на скорости 2 Гбит/сек), но эта информация не подтверждалась.

По сравнению с предыдущей моделью расход энергии должен уменьшиться на 30%. Также на треть вырастит вычислительная мощность процессора, а задачи с использованием искусственного интеллекта будут решаться в два раза быстрее.

Кроме того, разработчики могут установить и систему быстрой зарядки Quick Charge 4+. Благодаря ней гаджеты с аккумулятором 2750 мАч до 50% будут заряжаться за 15 минут.

Автор: Сергей Сидорин
Сегодня, 09:11
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