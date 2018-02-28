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В Windows обнаружена новая «смертельная» уязвимость
В операционной системе Windows обнаружена новая «смертельная» уязвимость. Сведения в своем блоге предоставил Набил Ахмед, отвечающий за кибербезопасность.

В Windows обнаружена новая «смертельная» уязвимость


Используя баг, хакеры способны вызвать так называемый «синий экран смерти» или Blue Screen of Death, сообщающий о критической ошибке, возникшей в системе Microsoft Windows. Для запуска потребуется удаленно совершить всего одно действие. Любые попытки прочесть данные вызовут ошибку ядра.

На данный момент под угрозой находятся только компьютеры и девайсы, работающие на базе двух версий Windows: Server 2012 R2 и 8.1. Разработчики пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее сообщалось об уязвимости macOS High Sierra.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 10:45
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