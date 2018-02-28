ASUS показал на выставке MWC-2018 безрамочные смартфоны ZenFone 5
ASUS в рамках выставки MWC-2018 показала безрамочные смартфоны линейки ZenFone 5. Сама выставка проходит в Барселоне. Помимо базовой модификации пользователям предложили версии Lite и Z. ASUS в рамках выставки MWC-2018 показала безрамочные смартфоны линейки ZenFone 5. Сама выставка проходит в Барселоне. Помимо базовой модификации пользователям предложили версии Lite и Z.
Стоит отметить, что расширения функций в ZenUI 5 получилось добиться при помощи системы искусственного интеллекта. Соответственно, в апреле 2018-го на прилавках можно будет найти ASUS Zenfone 5, версия Lite станет доступна для покупки в марте, а Z - в июне.
Стоимость устройств составит порядка 479 евро. Ранее стало известно расписание главных презентаций MWC-2018.
Стоит отметить, что расширения функций в ZenUI 5 получилось добиться при помощи системы искусственного интеллекта. Соответственно, в апреле 2018-го на прилавках можно будет найти ASUS Zenfone 5, версия Lite станет доступна для покупки в марте, а Z - в июне.
Стоимость устройств составит порядка 479 евро. Ранее стало известно расписание главных презентаций MWC-2018.
Автор: Валерий Антонов