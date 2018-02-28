В Санкт-Петербурге молодые люди прокатились по Невскому проспекту на крыше иномарки
В Instagram опубликовано видео, на котором молодые люди прокатились на крыше иномарки. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге на Невском проспекте.
Вероятнее всего, один из парней проспорил и ему пришлось выполнять условие пари. Опубликованное в Сети видео посмотрели более 80 тысяч раз. В комментариях пользователи недоумевают поведению парней и поражаются их поведению. Они задаются вопросом, что должно быть у человека в голове, чтобы сделать такое. Учитывая, что движение на главной улице Санкт-Петербурга очень оживленное, а крыша скользкая, «покатушки» могли закончиться трагедией.
Вероятнее всего, один из парней проспорил и ему пришлось выполнять условие пари. Опубликованное в Сети видео посмотрели более 80 тысяч раз. В комментариях пользователи недоумевают поведению парней и поражаются их поведению. Они задаются вопросом, что должно быть у человека в голове, чтобы сделать такое. Учитывая, что движение на главной улице Санкт-Петербурга очень оживленное, а крыша скользкая, «покатушки» могли закончиться трагедией.
Автор: Сергей Сидорин