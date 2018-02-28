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Певец Александр Малинин во время концерта в Таганроге стучал зубами от холода
Известный российский певец Александр Малинин сообщил, что замерз во время концерта в Таганроге. Он состоялся в прошедшую субботу, 24 февраля. Об этом артист рассказал подписчикам в социальной сети Instagram.

Певец Александр Малинин во время концерта в Таганроге стучал зубами от холода


Малинин поделился своими впечатлениями о площадке, на которой ему пришлось выступать. По его словам, дворец совершенно не отапливался. В связи с этим артисту было не очень комфортно петь, однако он и вся команда мужественно отыграли концерт, который понравился публике. Малинин выразил надежду, что к следующему приезду ситуация с отоплением улучшится.

В комментариях к посту местные жители начали обсуждать то, что во дворце, где он выступал, сыпется краска и действительно очень холодно. По мнению фолловеров, Малинина должна согревать любовь фанатов. Также пользователи Сети написали, что зрители платят деньги за билеты, поэтому имеют право прийти в теплый и комфортный зал.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 11:03
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