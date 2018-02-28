Минэнерго РФ: В Москве подешевели на 2 копейки высокооктановые бензины
На АЗС Москвы произошло снижение стоимости бензинов, с 18 по 25 февраля сорта Аи-92 и Аи-95 стали дешевле на 2 копейки, до 38,50 руб. и 41,47 руб. за один литр соответственно. В Подмосковье уменьшение цен в сегменте высокооктановых ГСМ отмечено на 3 копейки.
Стоимость Аи-92 в регионе зафиксирована на уровне 37,70 руб. за литр, Аи-95 - 41,35 руб. На АЗС Ярославской области Аи-92 стал дешевле на 4 копейки, достигнув в отрицательном росте 37,07 руб. При этом Аи-95 отмечен снижением в стоимости на 1 копейку, до 39,19 руб. за литр. По информации Центрального диспетчерского управления ТЭК Минэнерго РФ, в остальных российских регионах стоимость бензина остаётся на прежнем уровне.
На протяжении 2017 года показатели стоимости ГСМ практически втрое превысили темп инфляции (7,3%, при существующих 2,5% инфляции). В ФАС отметили, что на фактическое ценообразование всех видов топлива достаточно большое влияние оказывает действующий рыночный механизм.
Стоимость Аи-92 в регионе зафиксирована на уровне 37,70 руб. за литр, Аи-95 - 41,35 руб. На АЗС Ярославской области Аи-92 стал дешевле на 4 копейки, достигнув в отрицательном росте 37,07 руб. При этом Аи-95 отмечен снижением в стоимости на 1 копейку, до 39,19 руб. за литр. По информации Центрального диспетчерского управления ТЭК Минэнерго РФ, в остальных российских регионах стоимость бензина остаётся на прежнем уровне.
На протяжении 2017 года показатели стоимости ГСМ практически втрое превысили темп инфляции (7,3%, при существующих 2,5% инфляции). В ФАС отметили, что на фактическое ценообразование всех видов топлива достаточно большое влияние оказывает действующий рыночный механизм.
Автор: Семен Зайцев