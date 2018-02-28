Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.66 USD 55.67
Курс валют на 28.02.2018
exclusive / Экономика

Минэнерго РФ: В Москве подешевели на 2 копейки высокооктановые бензины
На АЗС Москвы произошло снижение стоимости бензинов, с 18 по 25 февраля сорта Аи-92 и Аи-95 стали дешевле на 2 копейки, до 38,50 руб. и 41,47 руб. за один литр соответственно. В Подмосковье уменьшение цен в сегменте высокооктановых ГСМ отмечено на 3 копейки.

Минэнерго РФ: В Москве подешевели на 2 копейки высокооктановые бензины

Стоимость Аи-92 в регионе зафиксирована на уровне 37,70 руб. за литр, Аи-95 - 41,35 руб. На АЗС Ярославской области Аи-92 стал дешевле на 4 копейки, достигнув в отрицательном росте 37,07 руб. При этом Аи-95 отмечен снижением в стоимости на 1 копейку, до 39,19 руб. за литр. По информации Центрального диспетчерского управления ТЭК Минэнерго РФ, в остальных российских регионах стоимость бензина остаётся на прежнем уровне.

На протяжении 2017 года показатели стоимости ГСМ практически втрое превысили темп инфляции (7,3%, при существующих 2,5% инфляции). В ФАС отметили, что на фактическое ценообразование всех видов топлива достаточно большое влияние оказывает действующий рыночный механизм.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 09:33
Читайте также
Дети родителей, которые не платят алименты,
Петр Порошенко рассказал об отдыхе на Мальдивах
Ксения Собчак облила Владимира Жириновского водой
Водитель Uber создал плейлисты для разных
AliExpress отправил туляку посылку на адрес
Сергей Лавров предупредил об угрозе
Эксперты выяснили, сколько свободных денег
В Башкортостане похолодает до -30°C
Владимир Путин назвал серьезную угрозу для России
СМИ рассказали о бизнесе Петра Порошенко в России
Конституционный суд Украины признал, что закон о
К празднику 8 марта Ольга Бузова подарит одной из
Добавление комментария
Последние новости
28.02, 19:44 «Шикарная женщина!»: 45-летняя Алена Бабенко восхитила
28.02, 19:41 Citroen намерена переименовать компактвэн C4 Picasso
28.02, 19:36 ВКонтакте запустила групповые денежные переводы
28.02, 19:27 В ЯНАО продавщице зоомагазина грозит до 15 лет тюрьмы за
28.02, 19:22 Взрыв в Таганроге мог произойти из-за неустановленного
28.02, 19:19 Honda посадит за руль Civic Type R пилота Дженсона
28.02, 19:12 Volvo Cars запустила фонд Tech Fund для инвестиций в
28.02, 19:06 Дети родителей, которые не платят алименты, смогут
28.02, 18:59 В Таганроге произошел взрыв в квартире многоэтажного дома
28.02, 18:47 Пентагон активно готовится к войне в космосе
28.02, 18:40 Приговоренный к смертной казни американец может избежать
28.02, 18:30 В Новосибирске экс-сотрудник полиции расстрелял соседа
28.02, 18:24 В Новокузнецке забинтованный парень устроил в баре
28.02, 18:17 Дом начал разрушаться в Ленинском районе Челябинска
28.02, 18:08 Ребёнок из России погиб при сходе лавины на горнолыжной
28.02, 18:01 В Рыбинске Mercedes протаранил два авто и въехал в
28.02, 17:54 В Санкт-Петербурге расстреляли автомобиль бизнесмена
28.02, 17:47 Петр Порошенко рассказал об отдыхе на Мальдивах
28.02, 17:40 Бузова признана главным хайпожором среди блогеров России
28.02, 17:39 Олег Газманов показал свой способ расслабиться после бани