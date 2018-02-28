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Стали известны цены Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact
Компания Sony назвала стоимость новых смартфонов Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact, которые были представлены в рамках Mobile World Congress. Известно, что в Германии первый можно будет купить за 800 евро, а второй – за 600 евро.

Стали известны цены Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact


Xperia XZ2 получил 5,7-дюймовый Full HD + дисплей и чипсет на 845 ГГц. Размер ОЗУ составил 4 Гб, а ПЗУ – 64 Гб. Смартфон оснащен основной камерой на 19 Мп и 5-мегапиксельной «фронталкой». Гаджет осуществляет работу на базе Android 8.0 Oreo и имеет батарею ёмкостью 3180 мАч.

Xperia xz2 Compact обладает тем же набором микросхем, аналогичным размером «оперативки» и накопителя. Диагональ экрана составила 5 дюймов. Что касается аккумулятора, то он получил ёмкость 2870 мАч.

Планируется, что устройства поступят на рынок во втором квартале нынешнего года. Скорее всего, их можно будет приобрести в июне.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:24
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