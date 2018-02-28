Опубликован рейтинг самых популярных автомобилей России
Экспертами аналитического агентства был опубликован рейтинг самых популярных автомобилей России. Наиболее распространенными считаются представители отечественного автопрома, а самым часто встречающимся авто на дорогах признали Lada 2107 (насчитывается примерно 1 миллион 745 тысяч моделей).
На втором месте расположилась легендарная Lada 2106 с 1 миллионом 600 тысяч моделей, а на третьем внедорожник Lada 4x4 с трехдверной комплектацией – 1 миллион 57 тысяч моделей. Таким образом, только эти три модели уже не один год занимают более 10% автопарка России, при этом не теряя популярности. Дальше в рейтинге с четвертого по седьмое место также занимают автомобили компании “АвтоВАЗ”: Lada 2109 (874 тысяч моделей), Lada 2110 (829 тысяч), Lada 2105 (744 тысячи) и Lada 2114 (774 тысячи).
Кроме представителей отечественного производителя выделяются только два автомобиля – Ford Focus, который также является лидером по популярности иномарок в России, и Toyota Camry, занимающая высокие позиции в своем классе, а в этом рейтинге всего-лишь девятое место. Замыкает рейтинг Lada 21099 c 679 тысячами моделей. Всего на российском авторынке насчитывается более 42 миллионов автомобилей.
Несмотря на данные этого рейтинга, уже в скором времени ожидается изменение тенденций популярности в сторону иномарок и китайских автомобилей.
На втором месте расположилась легендарная Lada 2106 с 1 миллионом 600 тысяч моделей, а на третьем внедорожник Lada 4x4 с трехдверной комплектацией – 1 миллион 57 тысяч моделей. Таким образом, только эти три модели уже не один год занимают более 10% автопарка России, при этом не теряя популярности. Дальше в рейтинге с четвертого по седьмое место также занимают автомобили компании “АвтоВАЗ”: Lada 2109 (874 тысяч моделей), Lada 2110 (829 тысяч), Lada 2105 (744 тысячи) и Lada 2114 (774 тысячи).
Кроме представителей отечественного производителя выделяются только два автомобиля – Ford Focus, который также является лидером по популярности иномарок в России, и Toyota Camry, занимающая высокие позиции в своем классе, а в этом рейтинге всего-лишь девятое место. Замыкает рейтинг Lada 21099 c 679 тысячами моделей. Всего на российском авторынке насчитывается более 42 миллионов автомобилей.
Несмотря на данные этого рейтинга, уже в скором времени ожидается изменение тенденций популярности в сторону иномарок и китайских автомобилей.
Автор: Тригуб Сергей