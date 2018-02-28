Названа дата выпуска нового сезона шоу «Холостяк»
Создатели шоу «Холостяк» на «ТНТ» назвали дату выхода нового сезона шоу «Холостяк». Первый эпизод выйдет 11 марта в 20:00.
Продюсеры обещают, что 6 сезон программы станет самым откровенным за всю историю проекта. Главным героем станет певец Егор Крид, за сердце которого будут бороться 25 девушек.
Отмечается, что Егор Крид отличается от других участников шоу. За право стать главным женихом страны боролись тысячи знаменитых мужчин, но именно исполнитель покорил создателей шоу своей мудростью и зрелостью, несмотря на свои 23 года. Главный герой проекта рассказывал, что надеется найти на проекте свою вторую половинку, а участие в проекте он оценивает, как возможность пересмотреть свои взгляды на отношения. Кроме того, Крид уверен, что за короткие сроки и под объективом камер можно легче проверить человека на искренность.
В интервью певец рассказывал, что не верит в любовь с первого взгляда и за последние годы стал более черствым, поскольку девушки любят его не как человека, а как звезду шоу-бизнеса. Для него самое главное, чтобы партнер был другом, которому можно доверять. Он отмечает, что зрители увидят не того Крида, к которому привыкли на экранах телевизоров.
Ранее сообщалось, что бывшая участница проекта Татьяна Челышева раскрыла подробности нового сезона «Холостяка».
Продюсеры обещают, что 6 сезон программы станет самым откровенным за всю историю проекта. Главным героем станет певец Егор Крид, за сердце которого будут бороться 25 девушек.
Отмечается, что Егор Крид отличается от других участников шоу. За право стать главным женихом страны боролись тысячи знаменитых мужчин, но именно исполнитель покорил создателей шоу своей мудростью и зрелостью, несмотря на свои 23 года. Главный герой проекта рассказывал, что надеется найти на проекте свою вторую половинку, а участие в проекте он оценивает, как возможность пересмотреть свои взгляды на отношения. Кроме того, Крид уверен, что за короткие сроки и под объективом камер можно легче проверить человека на искренность.
В интервью певец рассказывал, что не верит в любовь с первого взгляда и за последние годы стал более черствым, поскольку девушки любят его не как человека, а как звезду шоу-бизнеса. Для него самое главное, чтобы партнер был другом, которому можно доверять. Он отмечает, что зрители увидят не того Крида, к которому привыкли на экранах телевизоров.
Ранее сообщалось, что бывшая участница проекта Татьяна Челышева раскрыла подробности нового сезона «Холостяка».
Автор: Сергей Сидорин