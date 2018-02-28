Искусственный интеллект создал музыкальный клип для рок-группы Hardcore Anal Hydrogen
Начинающая рок-группа Hardcore Anal Hydrogen обратилась к искусственному интеллекту за помощью при создании клипа. В итоге нейросеть выполнила большую часть работы. Что касается конечного результата, то он получился весьма занятным.
Клип доступен для просмотра на просторах видеохостинга YouTube. Сама же песня «Jean-Pierre», на которую он снимался, относится к тяжелому року. Несмотря на то, что композиция понравилась не всем, ролик оценили многие. На данный момент представители музыкальной сферы не решаются активно пользоваться услугами нейросети.
Искусственный интеллект поэтапно преобразовывает сферу создания различных спецэффектов для видео. Рок-группа при подготовке видеоматериала использовала алгоритмы Neural Style Transfer и Deep Dream. Они позволяют копировать художественные стили ряда изображений. Также была задействована опция Optical Flow, отвечающая за итоговый монтаж ролика. Именно последняя работает над переходами между снятыми кадрами.
Клип доступен для просмотра на просторах видеохостинга YouTube. Сама же песня «Jean-Pierre», на которую он снимался, относится к тяжелому року. Несмотря на то, что композиция понравилась не всем, ролик оценили многие. На данный момент представители музыкальной сферы не решаются активно пользоваться услугами нейросети.
Искусственный интеллект поэтапно преобразовывает сферу создания различных спецэффектов для видео. Рок-группа при подготовке видеоматериала использовала алгоритмы Neural Style Transfer и Deep Dream. Они позволяют копировать художественные стили ряда изображений. Также была задействована опция Optical Flow, отвечающая за итоговый монтаж ролика. Именно последняя работает над переходами между снятыми кадрами.
Автор: Валерия Орлова