Медики рассказали последние новости о состоянии Валерия Гаркалина
Состояние народного артиста РФ Валерия Гаркалина медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Актер пребывает реанимационном отделении НИИ им. Склифосовского.
62-летнего Гаркалина госпитализировали с воспалением легких. Имеется информация, что артиста подключили к аппарату ИВЛ.
Валерий Гаркалин является актером театра и кино. Его можно увидеть в фильмах «Остановка по требованию», «8 марта», «Между нами девочками», «Сокровище», «Осторожно, Дети!» и многих других.
«Состояние тяжелое, он в реанимации», - сообщили представители медучреждения.
62-летнего Гаркалина госпитализировали с воспалением легких. Имеется информация, что артиста подключили к аппарату ИВЛ.
Валерий Гаркалин является актером театра и кино. Его можно увидеть в фильмах «Остановка по требованию», «8 марта», «Между нами девочками», «Сокровище», «Осторожно, Дети!» и многих других.
Автор: Валерия Орлова