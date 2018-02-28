В России планируют внедрить оплату через мессенджеры
Первый замруководителя аппарата правительства Максим Акимов заявил, что в России планируют внедрить оплату через мессенджеры. На данный момент данная идея обсуждается экспертами и регуляторами.
Максим Абрамов заявил, что в последние годы развитие альтернативных сервисов для мгновенного обмена сообщениями идет очень быстро. Более того, программы завоевывают новые территории и к 2024 году сервисы платежных карт претерпят больших изменений. Он отметил, что верит в то, что смартфоном можно будет оплатить практически все покупки, которые получат юридическую поддержку. Неизвестно, будет ли в России создан аналог китайскому WeChat, с чьей помощью можно проводить платежи. Государство должно иметь суверенную финансовую систему и цифровую экономику, которая будет полностью независимой от внешних факторов.
Ранее федеральные власти рассказывали, что в России к 2024 году доля компаний, которые используют Национальную систему платежей, вырастет до 90%, на сегодняшний день показатель составляет 25%.
Максим Абрамов заявил, что в последние годы развитие альтернативных сервисов для мгновенного обмена сообщениями идет очень быстро. Более того, программы завоевывают новые территории и к 2024 году сервисы платежных карт претерпят больших изменений. Он отметил, что верит в то, что смартфоном можно будет оплатить практически все покупки, которые получат юридическую поддержку. Неизвестно, будет ли в России создан аналог китайскому WeChat, с чьей помощью можно проводить платежи. Государство должно иметь суверенную финансовую систему и цифровую экономику, которая будет полностью независимой от внешних факторов.
Ранее федеральные власти рассказывали, что в России к 2024 году доля компаний, которые используют Национальную систему платежей, вырастет до 90%, на сегодняшний день показатель составляет 25%.
Автор: Сергей Сидорин