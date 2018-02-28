Эксперты назвали плюсы и минусы Hyundai Kona
Автомобили класса SUV в последние годы пользуются покупательским спросом. Раньше составить им конкуренцию было довольно сложно, но сегодня на рынке появились элегантные модели, способные привлечь внимание потребителей. Одним из таких транспортных средств стал Hyundai Kona, реализуемый по цене в 17 500 евро. О преимуществах и недостатках машины рассказали эксперты.
Впервые Hyundai Kona был представлен на автовыставке в Лос-Анджелесе. Почти сразу модель вышла на рынки Европы, но старт продаж в США состоялся только в начале текущего года.
Автомобиль стал частью стратегии корейского бренда, разработанной до 2020 году. К обозначенному времени производители планируют представить миру восемь совершенно новых и непривычных кроссоверов. Уже сейчас компания закончила основную работу над пятью концептами, осталось провести тесты и внести коррективы.
Hyundai Kona – это отличный пример некого мини-мачо с небольшими габаритами. Длина корейского изобретения достигает 4,17 метров, да и высоты хватает для воссоздания в салоне атмосферы величественности.
Маленький представитель SUV-класса выходит на рынок без полного привода, имея тягу только на передние колеса. Сейчас такие системы наиболее популярны, но для регионов в суровым климатом, не подходят. Габариты и экономный механизм авто напоминает Polo.
Под капотом Hyundai Kona инженеры установили 3-цилиндровую силовую установку T-GDI объемом на 1 литр. Работая в паре с 6-ступенчатой коробкой передач, двигатель может генерировать мощность в 120 «лошадей».
На первый взгляд цена корейского творения кажется оптимальной, но, если взглянуть глубже, становится понятно, что разработчики совсем забыли про такое понятие, как комфорт. В авто нет даже несущих элементов багажника. Дальше больше, при поломке достаточно сложно найти нужные запчасти, так как многие детали продаются исключительно в комплекте с дорогостоящими, ненужными элементами. Например, при замене системы, подогревающей сиденья, водителю придется заплатить на 3000 евро больше, чем она стоит.
Второе разочарование, найденное экспертами, говорит об отсутствии в серийной модели системы экстренного торможения. Конечно, при необходимости ее можно установить, но это дополнительные затраты в 500 евро.
Третий недостаток – мало место для пассажиров. Если сзади сядет человек высокого роста (1,85 м), то езда покажется ему не комфортной.
Есть у Hyundai Kona и положительные черты, например, видоизменяемый багажник с интересными ячейками, размещенными под полом. Радует система управления, состоящая из навигационных устройств с понятным интерфейсом и климатической установки с классическими настройками. Любителям перевозить в автомобиле крупногабаритные вещи повезло, здесь они смогут развернуться, полностью сложив задние сиденья.
Спинки передних кресел лишились четкой формы и имеют слабую боковую поддержку. Приятное впечатление создается от задних сидений, установленных на высоком уровне. Замысловатая форма крыши занимает часть салонного пространства, поэтому высокие пассажиры при езде сзади будут головой ударяться о боковой брус. Автомобиль рассчитан на четырех взрослых человек. Багажный отсек спокойно вмешает заявленный 361 литр.
Ходовые характеристики вполне достойные. Мотор работает исправно, но выдает незначительную задержку, характерную для турбированных установок. Счетчик числа оборотов не поднимается до красной зоны, а сам Hyundai Kona способен плавно двигаться с места.
При разгоне можно услышать царапающие и довольно неприятные звуки. С ростом оборотов к ним добавляется вибрация, а при падении скорости, мотор, наоборот, ревет, подвергая в ужас. Во время испытаний эксперты подсчитали расход топлива – 7,6 литров на сотню. Многие современные и экономичные модели показывают лучшие результаты.
Kona плохо себя ведет даже на ровной дороге, заставляя владельца чувствовать постоянную тряску и рывки. Складывается ощущение, что ход амортизатора не превышает пары миллиметров. Зато на поворотах автомобиль ведет себя послушно и это при неудобном рулевом управлении. При езде на длительные дистанции такое ТС может измотать все нервы.
Конечно, эксперты нашли несколько достоинств Kona, но недостатков оказалось столько, что автомобиль оказался недостоин рекомендации к покупке. За обозначенную сумму в 17, 5 тыс. евро автолюбители могут выбрать более качественный, удобный, послушный и современный автомобиль. Разумеется, тестировщики не настаивают на своем мнении, а лишь предупреждают покупателей, далеких от мира "железных коней". Поклонники бренда, обладающие титаническим спокойствием, могут убедиться в анализе самостоятельно.
Ранее сообщалось о новом Kona Electric 2019.
Впервые Hyundai Kona был представлен на автовыставке в Лос-Анджелесе. Почти сразу модель вышла на рынки Европы, но старт продаж в США состоялся только в начале текущего года.
Автомобиль стал частью стратегии корейского бренда, разработанной до 2020 году. К обозначенному времени производители планируют представить миру восемь совершенно новых и непривычных кроссоверов. Уже сейчас компания закончила основную работу над пятью концептами, осталось провести тесты и внести коррективы.
Hyundai Kona – это отличный пример некого мини-мачо с небольшими габаритами. Длина корейского изобретения достигает 4,17 метров, да и высоты хватает для воссоздания в салоне атмосферы величественности.
Маленький представитель SUV-класса выходит на рынок без полного привода, имея тягу только на передние колеса. Сейчас такие системы наиболее популярны, но для регионов в суровым климатом, не подходят. Габариты и экономный механизм авто напоминает Polo.
Под капотом Hyundai Kona инженеры установили 3-цилиндровую силовую установку T-GDI объемом на 1 литр. Работая в паре с 6-ступенчатой коробкой передач, двигатель может генерировать мощность в 120 «лошадей».
На первый взгляд цена корейского творения кажется оптимальной, но, если взглянуть глубже, становится понятно, что разработчики совсем забыли про такое понятие, как комфорт. В авто нет даже несущих элементов багажника. Дальше больше, при поломке достаточно сложно найти нужные запчасти, так как многие детали продаются исключительно в комплекте с дорогостоящими, ненужными элементами. Например, при замене системы, подогревающей сиденья, водителю придется заплатить на 3000 евро больше, чем она стоит.
Второе разочарование, найденное экспертами, говорит об отсутствии в серийной модели системы экстренного торможения. Конечно, при необходимости ее можно установить, но это дополнительные затраты в 500 евро.
Третий недостаток – мало место для пассажиров. Если сзади сядет человек высокого роста (1,85 м), то езда покажется ему не комфортной.
Есть у Hyundai Kona и положительные черты, например, видоизменяемый багажник с интересными ячейками, размещенными под полом. Радует система управления, состоящая из навигационных устройств с понятным интерфейсом и климатической установки с классическими настройками. Любителям перевозить в автомобиле крупногабаритные вещи повезло, здесь они смогут развернуться, полностью сложив задние сиденья.
Спинки передних кресел лишились четкой формы и имеют слабую боковую поддержку. Приятное впечатление создается от задних сидений, установленных на высоком уровне. Замысловатая форма крыши занимает часть салонного пространства, поэтому высокие пассажиры при езде сзади будут головой ударяться о боковой брус. Автомобиль рассчитан на четырех взрослых человек. Багажный отсек спокойно вмешает заявленный 361 литр.
Ходовые характеристики вполне достойные. Мотор работает исправно, но выдает незначительную задержку, характерную для турбированных установок. Счетчик числа оборотов не поднимается до красной зоны, а сам Hyundai Kona способен плавно двигаться с места.
При разгоне можно услышать царапающие и довольно неприятные звуки. С ростом оборотов к ним добавляется вибрация, а при падении скорости, мотор, наоборот, ревет, подвергая в ужас. Во время испытаний эксперты подсчитали расход топлива – 7,6 литров на сотню. Многие современные и экономичные модели показывают лучшие результаты.
Kona плохо себя ведет даже на ровной дороге, заставляя владельца чувствовать постоянную тряску и рывки. Складывается ощущение, что ход амортизатора не превышает пары миллиметров. Зато на поворотах автомобиль ведет себя послушно и это при неудобном рулевом управлении. При езде на длительные дистанции такое ТС может измотать все нервы.
Конечно, эксперты нашли несколько достоинств Kona, но недостатков оказалось столько, что автомобиль оказался недостоин рекомендации к покупке. За обозначенную сумму в 17, 5 тыс. евро автолюбители могут выбрать более качественный, удобный, послушный и современный автомобиль. Разумеется, тестировщики не настаивают на своем мнении, а лишь предупреждают покупателей, далеких от мира "железных коней". Поклонники бренда, обладающие титаническим спокойствием, могут убедиться в анализе самостоятельно.
Ранее сообщалось о новом Kona Electric 2019.
Автор: Джанабилова Татьяна П