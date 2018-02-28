Канцлер Австрии назвал условия снятия санкций ЕС с России
Канцлер Австрии обозначил условия снятия санкций Евросоюза с России. Рассмотрение подобной возможности будет вестись только в случае заметного прогресса в процессе реализации Минских соглашений, сообщает канцлер Австрии Себастьян Курц.
Курц отметил, что Австрия планирует поспособствовать урегулированию положению на Украине. Планируется оказывать помощь при поиске мирного разрешения этого кризиса. По данному факту формируются положительные стимулы в соответствии с предложением экс-главы МИД Германии Штайнмайера.
Перед этим глава МИД Зигмар Габриэль сообщил, что ЕС может поэтапно убирать санкции с РФ при реализации идеи ввода миссии ООН на Донбасс. В середине января Себастьян Курц отметил, что видит целесообразной отмену санкций против российской стороны.
«Если мы заметим прогресс в исполнении Минских соглашений, сможем рассмотреть возможность снятия части санкций, введенных ЕС», — цитируют СМИ политика.
Курц отметил, что Австрия планирует поспособствовать урегулированию положению на Украине. Планируется оказывать помощь при поиске мирного разрешения этого кризиса. По данному факту формируются положительные стимулы в соответствии с предложением экс-главы МИД Германии Штайнмайера.
Перед этим глава МИД Зигмар Габриэль сообщил, что ЕС может поэтапно убирать санкции с РФ при реализации идеи ввода миссии ООН на Донбасс. В середине января Себастьян Курц отметил, что видит целесообразной отмену санкций против российской стороны.
Автор: Валерий Антонов