В Башкирии мужчина две недели пытал лучшего друга из-за крупного долга
Накануне в Нефтекамске мужчина две недели пытал своего лучшего друга из-за крупного долга. По данным средств массовой информации, сумма была около 700 тысяч рублей.
Также сообщается о множестве пыток, которые выдержал потерпевший: его морили голодом, постоянно избивали и жгли тело раскаленными ложками, а при попытке сбежать мужчине прострелили ногу. Неизвестно, что побудило к такой агрессии проявленной в стиле девяностых в отношении друга. Как считают пользователи социальных сетей, такое поведение невыносимо даже из-за огромной суммы денег, и настаивают приговорить мужчину к большому сроку тюрьмы, а многие предлагают отправить его перед этим в психиатрическую больницу.
Позже пострадавший продал квартиру и выплатил нужную сумму денег, после чего был освобожден из плена. Как оказалось выжить ему помогла еще и помощь со стороны девушки преступника, которая тайно кормила мужчину, но неизвестно почему не вызвала помощь или полицию.
В данный момент проходят выяснения всех обстоятельств этого преступления.
Также сообщается о множестве пыток, которые выдержал потерпевший: его морили голодом, постоянно избивали и жгли тело раскаленными ложками, а при попытке сбежать мужчине прострелили ногу. Неизвестно, что побудило к такой агрессии проявленной в стиле девяностых в отношении друга. Как считают пользователи социальных сетей, такое поведение невыносимо даже из-за огромной суммы денег, и настаивают приговорить мужчину к большому сроку тюрьмы, а многие предлагают отправить его перед этим в психиатрическую больницу.
Позже пострадавший продал квартиру и выплатил нужную сумму денег, после чего был освобожден из плена. Как оказалось выжить ему помогла еще и помощь со стороны девушки преступника, которая тайно кормила мужчину, но неизвестно почему не вызвала помощь или полицию.
В данный момент проходят выяснения всех обстоятельств этого преступления.
Автор: Тригуб Сергей