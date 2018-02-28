Умер режиссер фильмов о Джеймсе Бонде Льюис Гилберт
На 98-м году жизни скончался сценарист и британский кинорежиссер Льюис Гилберт. Он снял три фильма о спецагенте Джеймсе Бонде. Соответствующая информация обнародована на официальной странице кинофраншизы в Twitter.
Гилберт родился в 1920 году. Он являлся режиссером таких знаменитых картин как «Шпион, который меня любил», «Живёшь только дважды», «Лунный гонщик». Также кинематографист создал фильмы «Элфи», «Дом призраков», «Ширли Валентайн». К слову, первая кинолента была удостоена специальной награды на Каннском фестивале, также она получила премию BAFTA и «Золотой глобус».
Франшиза об агенте Джеймсе Бонде имеет 24 официальных фильма. Также сняты две киноленты, не входящие в число канонических.
Гилберт родился в 1920 году. Он являлся режиссером таких знаменитых картин как «Шпион, который меня любил», «Живёшь только дважды», «Лунный гонщик». Также кинематографист создал фильмы «Элфи», «Дом призраков», «Ширли Валентайн». К слову, первая кинолента была удостоена специальной награды на Каннском фестивале, также она получила премию BAFTA и «Золотой глобус».
Франшиза об агенте Джеймсе Бонде имеет 24 официальных фильма. Также сняты две киноленты, не входящие в число канонических.
Автор: Валерия Орлова