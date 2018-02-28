Пограничники не дали 16-летней школьнице вылететь из Уфы в Дубай
В международном аэропорту Уфы сотрудники пограничной службы отказались пропускать через государственную границу 16-летнюю школьницу. В результате ей не удалось вылететь в Дубай.
Девушка не прошла паспортный контроль при посадке на авиарейс «Уфа-Дубай». Несовершеннолетняя планировала отправиться в Арабские Эмираты вместе со своей бабушкой, но отсутствовало нотариально заверенное согласие родителей на право выезда из РФ.
Сотрудник пограничной службы передал девушку отцу. Одновременно с этим представители аэропорта направили материалы дела об административном правонарушении в комиссию по делам несовершеннолетних.
Девушка не прошла паспортный контроль при посадке на авиарейс «Уфа-Дубай». Несовершеннолетняя планировала отправиться в Арабские Эмираты вместе со своей бабушкой, но отсутствовало нотариально заверенное согласие родителей на право выезда из РФ.
Сотрудник пограничной службы передал девушку отцу. Одновременно с этим представители аэропорта направили материалы дела об административном правонарушении в комиссию по делам несовершеннолетних.
Автор: Валерия Орлова