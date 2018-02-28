Поклонники удивлены новым образом Полины Максимовой с короткой стрижкой
На своей странице в Instagram актриса Полина Максимова опубликовала фотографию с новым образом. Поклонники остались удивлены ее имиджу с короткой стрижкой.
На снимке Максимова сидит в балахоне, с накинутым на голову капюшоном. Пользователи отметили, что ей очень идет новая стрижка. В описании к снимку актриса процитировала строки трека реперов Басты и Гуфа. В комментариях подписчики в шутку спросили у нее, не собирается ли она вызвать на реп-баттл Алексея Воробьева. Также пользователи отметили, что новая прическа добавила актрисе загадочности и сексуальности. Они считают, что данный образ ей очень идет.
Отметим, что в сентябре Максимова уже меняла кардинально свой образ. Тогда она сделала себе челку и каре.
На снимке Максимова сидит в балахоне, с накинутым на голову капюшоном. Пользователи отметили, что ей очень идет новая стрижка. В описании к снимку актриса процитировала строки трека реперов Басты и Гуфа. В комментариях подписчики в шутку спросили у нее, не собирается ли она вызвать на реп-баттл Алексея Воробьева. Также пользователи отметили, что новая прическа добавила актрисе загадочности и сексуальности. Они считают, что данный образ ей очень идет.
Отметим, что в сентябре Максимова уже меняла кардинально свой образ. Тогда она сделала себе челку и каре.
Автор: Сергей Сидорин