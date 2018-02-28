Во Владивостоке в ДТП погибла экс-депутат Гордумы Ольга Ворожбит
28 февраля, утром, в пригородном районе Владивостока в серьезном ДТП погибла экс-депутат Гордумы и первый проректор ВГУЭС Ольга Ворожбит, у которой остались две дочери. Трагедия произошла на улице Маяковского.
Сообщается, автоледи за рулем немецкого автомобиля Volkswagen Touareg направлялась в сторону Артема от проспекта 100-летия Владивостока. По неустановленной на данный момент причине Ворожбит потеряла контроль над внедорожником и допустила столкновение с опорой освещения.
Врачи, прибывшие по вызову в кратчайшее время, констатировали смерть депутата, наступившую до аварии. Медики предполагают, что Ворожбит стало плохо, поэтому она попала в ДТП. Точные причины выяснят судмедэксперты.
Ранее во Владивостоке аварию устроили полицейские.
Сообщается, автоледи за рулем немецкого автомобиля Volkswagen Touareg направлялась в сторону Артема от проспекта 100-летия Владивостока. По неустановленной на данный момент причине Ворожбит потеряла контроль над внедорожником и допустила столкновение с опорой освещения.
Врачи, прибывшие по вызову в кратчайшее время, констатировали смерть депутата, наступившую до аварии. Медики предполагают, что Ворожбит стало плохо, поэтому она попала в ДТП. Точные причины выяснят судмедэксперты.
Ранее во Владивостоке аварию устроили полицейские.
Автор: Джанабилова Татьяна П