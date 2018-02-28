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Эксперты рассказали, как сохранить здоровье в морозы
То, что кожа человека страдает от некачественной воды, ультрафиолета и внешних загрязнений, знают многие. Однако к негативным факторам добавляется еще и мороз. Специалисты рассказали, как сохранить здоровье, когда на улице стоит холодная погода.

Эксперты рассказали, как сохранить здоровье в морозы


Большие всего действию отрицательных температур подвергаются руки и кожа. Эксперты считают, что зима является настоящим испытанием для организма. Низкие температуры вызывают спазм капилляров в поверхностных мягких тканях. Как только человек выходит на улицу, сосуды начинают мгновенно расширяться, именно в связи с этим краснеет лицо. Постепенно кожа бледнеет, когда показатель возвращается к норме.

Считается, что зимой человек стареет быстрее, чем в другое время года. Результаты многочисленных исследований показывают, что мороз наносит больший вред, чем ультрафиолет. Эксперты рекомендуют с наступлением холодов начать пользоваться плотными увлажняющими и питательными кремами. В их составе должны присутствовать следующие элементы: глицерин, натуральные жиры, силикон и сорбитол.

Необходимо всегда помнить о чувстве меры. Специалисты не рекомендуют наносить крем очень плотным слоем, следует использовать оптимальное количество косметического средства, чтобы оно могло быстро впитаться, а не остаться на поверхности. Делать процедуру стоит за час до выхода на улицу, например, после умывания. Если нанести крем позже, то на морозе он замерзнет, сообщает издание «Политэксперт».

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:00
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