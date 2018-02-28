Эксперты рассказали, как сохранить здоровье в морозы
То, что кожа человека страдает от некачественной воды, ультрафиолета и внешних загрязнений, знают многие. Однако к негативным факторам добавляется еще и мороз. Специалисты рассказали, как сохранить здоровье, когда на улице стоит холодная погода.
Большие всего действию отрицательных температур подвергаются руки и кожа. Эксперты считают, что зима является настоящим испытанием для организма. Низкие температуры вызывают спазм капилляров в поверхностных мягких тканях. Как только человек выходит на улицу, сосуды начинают мгновенно расширяться, именно в связи с этим краснеет лицо. Постепенно кожа бледнеет, когда показатель возвращается к норме.
Считается, что зимой человек стареет быстрее, чем в другое время года. Результаты многочисленных исследований показывают, что мороз наносит больший вред, чем ультрафиолет. Эксперты рекомендуют с наступлением холодов начать пользоваться плотными увлажняющими и питательными кремами. В их составе должны присутствовать следующие элементы: глицерин, натуральные жиры, силикон и сорбитол.
Необходимо всегда помнить о чувстве меры. Специалисты не рекомендуют наносить крем очень плотным слоем, следует использовать оптимальное количество косметического средства, чтобы оно могло быстро впитаться, а не остаться на поверхности. Делать процедуру стоит за час до выхода на улицу, например, после умывания. Если нанести крем позже, то на морозе он замерзнет, сообщает издание «Политэксперт».
Большие всего действию отрицательных температур подвергаются руки и кожа. Эксперты считают, что зима является настоящим испытанием для организма. Низкие температуры вызывают спазм капилляров в поверхностных мягких тканях. Как только человек выходит на улицу, сосуды начинают мгновенно расширяться, именно в связи с этим краснеет лицо. Постепенно кожа бледнеет, когда показатель возвращается к норме.
Считается, что зимой человек стареет быстрее, чем в другое время года. Результаты многочисленных исследований показывают, что мороз наносит больший вред, чем ультрафиолет. Эксперты рекомендуют с наступлением холодов начать пользоваться плотными увлажняющими и питательными кремами. В их составе должны присутствовать следующие элементы: глицерин, натуральные жиры, силикон и сорбитол.
Необходимо всегда помнить о чувстве меры. Специалисты не рекомендуют наносить крем очень плотным слоем, следует использовать оптимальное количество косметического средства, чтобы оно могло быстро впитаться, а не остаться на поверхности. Делать процедуру стоит за час до выхода на улицу, например, после умывания. Если нанести крем позже, то на морозе он замерзнет, сообщает издание «Политэксперт».
Автор: Валерия Орлова