Анастасия Квитко опубликовала снимок в обтягивающем розовом костюме
На своей странице в Instagram «Русская Ким Кардашьян» модель Анастасия Квитко опубликовала снимок в обтягивающем розовом костюме, который выгодно подчеркивает ее фигуру. На фотографии она в очередной раз продемонстрировала свою пышную грудь и роскошные ягодицы.
Снимок был сделан, когда Квитко на туфлях с высоким каблуком спускалась по ступенькам. В качестве наряда она выбрала мини-юбку и обтягивающий топ с длинными рукавами. В комментариях пользователи восхитились сексуальностью модели и ее формами. За 5 часов с момента публикации пост собрал более 80 тысяч отметок «Нравится» и более 1 тысячи комментариев.
Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко показала на снимке своего любимца.
Снимок был сделан, когда Квитко на туфлях с высоким каблуком спускалась по ступенькам. В качестве наряда она выбрала мини-юбку и обтягивающий топ с длинными рукавами. В комментариях пользователи восхитились сексуальностью модели и ее формами. За 5 часов с момента публикации пост собрал более 80 тысяч отметок «Нравится» и более 1 тысячи комментариев.
Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко показала на снимке своего любимца.
Автор: Сергей Сидорин