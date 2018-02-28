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Volkswagen подготовил Golf GTI для участия в гонках TCR
Volkswagen Golf GTI приготовили к участию в гоночных состязаниях TCR. Главы немецкой компании отметили, что модель задумывалась еще экс-главой Марчелло Лотти, а запуск состоялся в 2015 году в целях обеспечения конкурентного поля в течение всего сезона.

Volkswagen подготовил Golf GTI для участия в гонках TCR


Эксперты провели испытание новинки на ипподроме Валлелунга в северо-восточной части Рима. Разработчики представили гоночное транспортное средство, но сделали его продуктом, который смогут приобрести обычные автолюбители. Новинка оказалась на 6" шире за счет изменения габаритов крыльев. При этом модификации включают агрессивные задние и передние бамперы. Производители внесли в конструкцию авто регулируемое заднее крыло.

Салон Volkswagen Golf GTI не получил сильных изменений, а параметр звукоизоляции остался на том же уровне. Ручка тормоза отличается удобством использования. Гоночные сидения получили новые ремни безопасности. Под капотом размещен 2-литровый турбодвигатель на 350 л.с. Скорость в 100 км/ч гоночная новинка набирает в течение 5,2 с.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 20:00
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