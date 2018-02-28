Европейские концерны обвинили Польшу и Украину в монополизации транзита энергоносителей
С резкой критикой сложившейся ситуации вокруг газопровода "Северный поток - 2" в своем совместном заявлении выступили руководители трех ведущих концернов Европы в сфере энергетики (Wintershall, OMV и Uniper). Главы этих компаний, представляющих Германию и Австрию, заявили о недопустимости ситуации, когда энергобезопасность Европы фактически является игрушкой США.
Представители бизнеса также отметили, что Польша и Украина в своем желании оставаться монополистами в области транзита газа и следовать политическому курсу, предлагаемому из-за океана, становятся препятствием в развитии конкурентноспособного рынка энергоносителей. В своем совместном заявлении главы концернов Wintershall, OMV и Uniper резко критикуют сложившуюся экономическую и политическую ситуацию вокруг экспорта энергоносителей из России и отмечают, что выступающие против строительства "Северного потока - 2" европейские чиновники тем самым ослабляют энергобезопасность ЕС. Украина и Польша, которые выступают против строительства газопровода, действуют во вред интересам Европы, стараясь оставить за собой монопольное право в транзите газа, тем самым мешают развиваться конкурентноспособному рынку энергоносителей и ставят под удар интересы европейцев. Также руководители концернов отметили, что не следует допускать, чтобы энергобезопасность Европы стала игрушкой США, с помощью которой американцы будут удовлетворять свои геополитические амбиции.
Данное заявление прямо указывает на то, что представители крупного европейского бизнеса в сфере энергетики определились в вопросе со строительством российского газопровода "Северный поток - 2" и выражают свою заинтересованность в реализации данного проекта. Бизнес призывает политиков действовать в интересах Европы. Представители бизнеса просят Еврокомиссию задаться вопросом, почему ее действия и решения по вопросу строительства "Северного потока - 2" являются необъективными.
Представители бизнеса также отметили, что Польша и Украина в своем желании оставаться монополистами в области транзита газа и следовать политическому курсу, предлагаемому из-за океана, становятся препятствием в развитии конкурентноспособного рынка энергоносителей. В своем совместном заявлении главы концернов Wintershall, OMV и Uniper резко критикуют сложившуюся экономическую и политическую ситуацию вокруг экспорта энергоносителей из России и отмечают, что выступающие против строительства "Северного потока - 2" европейские чиновники тем самым ослабляют энергобезопасность ЕС. Украина и Польша, которые выступают против строительства газопровода, действуют во вред интересам Европы, стараясь оставить за собой монопольное право в транзите газа, тем самым мешают развиваться конкурентноспособному рынку энергоносителей и ставят под удар интересы европейцев. Также руководители концернов отметили, что не следует допускать, чтобы энергобезопасность Европы стала игрушкой США, с помощью которой американцы будут удовлетворять свои геополитические амбиции.
Данное заявление прямо указывает на то, что представители крупного европейского бизнеса в сфере энергетики определились в вопросе со строительством российского газопровода "Северный поток - 2" и выражают свою заинтересованность в реализации данного проекта. Бизнес призывает политиков действовать в интересах Европы. Представители бизнеса просят Еврокомиссию задаться вопросом, почему ее действия и решения по вопросу строительства "Северного потока - 2" являются необъективными.
Автор: Артемов Сергей