Toyota для создания глобального электрокара на 20% уменьшила неодим в двигателях
Toyota для создания глобального электрокара на 20% уменьшила химическое вещество неодим в своих двигателях. В планах автоконцерна добиться показателя в 50%.
Разработчики изучили и переработали зернистую поверхность неодимовых магнитов. Масштабная работа позволила применить двухслойную структуру, способную перемещать вещество. В центр силовой установки поместили разбавленную форму, сохранив при этом все термостойкие характеристики. В состав добавлены бюджетные элементы – лантан и церий.
Сейчас Toyota продолжает работу и продумывает дизайн инновационного электрокара с использованием новых магнитов в рулевом управлении. Для приводных агрегатов новинка тоже подходит идеально. Производители опасаются, что при резком росте популярности новых транспортных средств на рынке возникнет дефицит компонентов.
Ранее Toyota RAV4 показался на рендере.
Разработчики изучили и переработали зернистую поверхность неодимовых магнитов. Масштабная работа позволила применить двухслойную структуру, способную перемещать вещество. В центр силовой установки поместили разбавленную форму, сохранив при этом все термостойкие характеристики. В состав добавлены бюджетные элементы – лантан и церий.
Сейчас Toyota продолжает работу и продумывает дизайн инновационного электрокара с использованием новых магнитов в рулевом управлении. Для приводных агрегатов новинка тоже подходит идеально. Производители опасаются, что при резком росте популярности новых транспортных средств на рынке возникнет дефицит компонентов.
Ранее Toyota RAV4 показался на рендере.
Автор: Джанабилова Татьяна П