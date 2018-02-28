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На стене военного госпиталя в Аргентине появилось изображение Девы Марии
В Аргентине сотрудники военного госпиталя очень удивились, когда на стене одной из комнат заметили бесцветное изображение, имеющие сходство с Девой Марией. Инцидент произошел 15 февраля нынешнего года в небольшом городе Кордова.

На стене военного госпиталя в Аргентине появилось изображение Девы Марии


По словам главврача медучреждения, это был огромный сюрприз и что-то очень мотивирующее. Он назвал аномалию «проявлением Богоматери», а также считает, что больница является подходящим местом для появления такого «неожиданного чуда». Комнату, где появилось изображение Девы Марии, сотрудники больницы планируют переоборудовать под помещение, где люди могут молиться за своих близких.

Рисунок на стене появился, скорее всего, по более прозаической причине. Прямо под «Девой Марией» имеется нагреватель, а в результате сочетания пыли и воздуха, которые впоследствии осели на холодной стене, возникло изображение. Оно и озадачило медицинский персонал, сообщает издание Planet Today.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:30
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