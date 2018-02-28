Дима Билан почувствовал зов крови в Куршевеле
Дима Билан почувствовал зов крови, находясь на горно-лыжном курорте в Куршевеле. Соответствующий пост популярный российский певец разместил в микроблоге Instagram.
Артист порадовал фанатов новыми фотографиями, сделанными на отдыхе. На одном снимке Билан стоит на склоне горы, с которой открываются невероятной красоты пейзажи. Благодаря удачной позе звезде удалось "зажать" солнце между пальцами. Второй снимок сделан на фоне отеля и заснеженных сосен.
"Я, как родившийся в горах Карачаево-Черкесии, чувствую зов", - написал исполнитель.
Пользователям понравились мысли кумира. В комментариях многие восхищались красивыми горными склонами и густой лесополосой. К сожалению, в вопросе зова люди разошлись во мнении, предложив Билану не идти в неизвестность.
Ранее Билан ответил на нападки хейтеров.
Артист порадовал фанатов новыми фотографиями, сделанными на отдыхе. На одном снимке Билан стоит на склоне горы, с которой открываются невероятной красоты пейзажи. Благодаря удачной позе звезде удалось "зажать" солнце между пальцами. Второй снимок сделан на фоне отеля и заснеженных сосен.
"Я, как родившийся в горах Карачаево-Черкесии, чувствую зов", - написал исполнитель.
Пользователям понравились мысли кумира. В комментариях многие восхищались красивыми горными склонами и густой лесополосой. К сожалению, в вопросе зова люди разошлись во мнении, предложив Билану не идти в неизвестность.
Ранее Билан ответил на нападки хейтеров.
Автор: Джанабилова Татьяна П