Ученые считают, что Европа и Арктика поменялись климатом
В последние годы в Европе наблюдаются очень низкие температуры, в то время как в Арктике фиксируются высокие показатели. В итоге ученые задумываются над тем, какую роль впоследствии будет играть глобальное потепление.
Сибирский холодный фронт распространил негативные температуры по всей Европе. В результате снег окутал южные города и появился на средиземноморских пляжах. По мнению экспертов, этот факт косвенно указывает на изменение климата.
Сильные ветры в стратосфере циркулируют с запада на восток над Арктикой примерно в 30 километрах от поверхности Земли. Это явление в науке называется полярным вихрем. Иногда он резко нагревается и ослабляется, а сам ветер даже может замедляться и реверсироваться.
«Замерзающий арктический воздух, который обычно «заперт» в полярном вихре, вырывается, создавая сибирский холодный фронт, охвативший Европу. Внезапное стратосферное потепление происходит, в среднем, каждый год, поэтому это не редкое явление», - говорят специалисты.
Сибирский холодный фронт распространил негативные температуры по всей Европе. В результате снег окутал южные города и появился на средиземноморских пляжах. По мнению экспертов, этот факт косвенно указывает на изменение климата.
Сильные ветры в стратосфере циркулируют с запада на восток над Арктикой примерно в 30 километрах от поверхности Земли. Это явление в науке называется полярным вихрем. Иногда он резко нагревается и ослабляется, а сам ветер даже может замедляться и реверсироваться.
«Замерзающий арктический воздух, который обычно «заперт» в полярном вихре, вырывается, создавая сибирский холодный фронт, охвативший Европу. Внезапное стратосферное потепление происходит, в среднем, каждый год, поэтому это не редкое явление», - говорят специалисты.
Автор: Валерия Орлова