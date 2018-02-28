В Иркутске таксист убил работавшую в ювелирном женщину ради сумки с украшениями
В Иркутске таксиста обвиняют в убийстве женщины, работавшей в ювелирном магазине. По версии следствия, нападение было ради получения сумки с украшениями.
Отмечается, что таксист вместе с сообщником убили женщину в авто во время движения из аэропорта. Жертва возрастом 41 год прибыла из Ростова в Иркутск в рамках командировки. Известно, что женщина трудилась на должности представителя ювелирной сети.
По дороге из аэропорта злоумышленники застрелили женщину и оставили тело в сумке, выброшенной на льду Ангары на удалении в несколько метров от берега. При этом мешок с драгоценностями, находившийся при женщине, был похищены. Следствие нашло подозреваемых, отметив, что заказчиком нападения оказался 35-летний житель Таганрога, экс-курьер одной из фирм ювелирной отрасли. Он подговорил собственного знакомого на совершение убийство. Его задержали.
Отмечается, что таксист вместе с сообщником убили женщину в авто во время движения из аэропорта. Жертва возрастом 41 год прибыла из Ростова в Иркутск в рамках командировки. Известно, что женщина трудилась на должности представителя ювелирной сети.
По дороге из аэропорта злоумышленники застрелили женщину и оставили тело в сумке, выброшенной на льду Ангары на удалении в несколько метров от берега. При этом мешок с драгоценностями, находившийся при женщине, был похищены. Следствие нашло подозреваемых, отметив, что заказчиком нападения оказался 35-летний житель Таганрога, экс-курьер одной из фирм ювелирной отрасли. Он подговорил собственного знакомого на совершение убийство. Его задержали.
Автор: Валерий Антонов